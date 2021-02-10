Тюменцам рассказали, куда они смогут улететь из нового аэропорта

Из нового аэропорта жители Тюменской области смогут летать в крупные города России и на юг страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из аэропорта, который компания СИБУР возводит в Тобольске (Тюменская область), можно будет улететь в крупные российские города и на юг страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тобольска, со ссылкой на руководителя проектного офиса по управлению аэропортом Василия Борискина.

«Маршрутная сеть будет определяться востребованностью направлений со стороны жителей региона. Перед профессиональным оператором аэропортовой деятельности СИБУР ставит задачу обеспечить перелеты в крупные города России, где созданы пересадочные хабы, а также на юг страны в летний период времени», — приводит слова Борискина пресс-служба администрации Тобольска.

Еще одной важной задачей аэропорта станет разгрузка федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую в народе называют «дорогой смерти». «Появление аэропорта в городе откроет перед тоболяками новые возможности в выборе способа передвижения — авиатранспортом», — подчеркивают в пресс-службе городской мэрии.

В настоящее время первый этап возведения воздушной гавани закончен. Второй этап, включающий строительство здания аэровокзала и других наземных объектов, завершен на 40%. Сдать аэропорт планируют в 2021 году.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о том, что тобольский аэропорт постараются сделать международным. Также, чтобы развивать транспортную сеть, власти будут субсидировать межрегиональные перевозки.