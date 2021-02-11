В России изменят правила списания денег за долги

Новые правила списания средств за долги начнут действовать осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия личных средств в счет погашения долгов вне зависимости от объема обязательств. Ожидается, что механизм заработает с 1 сентября.

«Законопроект „Единой России“ о защите минимального дохода граждан является частью партийной стратегии, направленной на защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника „под ноль“ — на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По задумке авторов законопроекта, человек получит право указать один счет в одном банке, с которого не будут списывать МРОТ. Если должник не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить гражданина. Механизм будет распространен на социально-уязвимые категорий граждан, например, пенсионеров и инвалидов, подчеркнул Турчак. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий.

Андрей Турчак: «Кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника „под ноль“» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внимание, речь идет об установлении дохода „не ниже“, потому что при необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы — сумма может быть выше», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов законопроекта Андрей Исаев.

Действующее законодательство позволяет списывать с должников до половины зарплаты или месячной пенсии. В результате, пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к величине прожиточного минимума, и трудящиеся, получающие зарплату на уровне МРОТ, рискуют остаться даже без минимальных средств к существованию. Идею защитить минимальный доход от списания за долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. В августе инициативу поддержали в Минтруде РФ, Минюсте РФ, Федеральной службе судебных приставов и в Банке России. В январе правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект «Единой России».