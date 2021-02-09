В Кремле высказались о грядущих акциях протеста

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков уточнил, что не знает, как будут действовать российские правоохранители на акции 14 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Полиция будет наказывать виновных, если обнаружит нарушения закона на акции 14 февраля, приуроченной ко Дню святого Валентина, когда люди выйдут в свои дворы и зажгут фонарики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, все наши правоохранители в случае нарушения закона будут привлекать виновных к ответственности», — рассказал Песков во время конференц-колла. По его словам, полицейские не будут «играть в кошки-мышки» 14 февраля. Песков уточнил, что не знает, как именно будут действовать российские правоохранители.

Сторонники блогера Алексея Навального в telegram-каналах призывают россиян в честь Дня святого Валентина 14 февраля выйти во двор на несколько минут с фонарем или свечой. Фотографии с мероприятия они будут выкладывать в свои instagram-аккаунты. Предыдущие акции, к которым призывали сторонники блогера, проходили в виде несанкционированных митингов, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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