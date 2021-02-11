Звезду сериала «Мандалорец» Джину Карано уволили

Джину Карано уволили из сериала «Мандалорец» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Студия Lucasfilm заявила об увольнении звезды сериала «Мандалорец», актрисы Джины Карано из-за ее поста в TikTok. В нем Карано сравнила США с третьим рейхом, сообщают СМИ.

«Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы», — объяснили увольнение Карано в Lucasfilm. Студия подчеркнула, что не намерена работать с актрисой в будущем.

Пост Карано в TikTok был удален, но успел просочиться в Twitter. В нем актриса спросила, чем ненависть к евреям в Германии времен третьего рейха отличается от ненависти к людям из-за политических взглядов сейчас.

В ответ фанаты «Мандалорца» Twitter запустили хэштег #УвольтеДжинуКарано. Это далеко не первый скандал, в который попала девушка. В ноябре 2020 года ее также обвинили в трансфобии, однако тогда она избежала увольнения.

В сериале «Мандалорец», который продолжает легендарную вселенную «Звездных войн», Карано играла Кару Дюн. Именно в этом сериале появился маленький Йода, ставший мемом. Также актриса снималась в «Дэдпуле» и «Форсаже 6». В конце марта в прокат выйдет триллер «Дочь волка» с Джиной Карано в главной роли.

Ранее похожий случай произошел в России. Известных актрис Сашу Бортич, Яну Троянову и Варвару Шмыкову начали убирать из эфиров и с рекламных плакатов. Актрисы известны не только своими работами в кино, но и активной поддержкой блогера Алексея Навального.