Яна Троянова получила признание после сериала «Ольга» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

В Москве полицейские задержали уральскую актрису Яну Троянову и ее коллегу Ирину Вилкову за пикеты в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщил муж Трояновой, режиссер Василий Сигарев в своем Facebook.

«Беременную Ирину Вилкову и Яну Троянову задержали на Красной площади», — написал Сигарев. По его словам, при задержании у его жены отошли воды.

Алексею Навальному стало плохо в самолете летевшим в Москву из Томска, борт сел в Омске, блогера доставили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. За Навальным из Германии в Омск прибыл самолет.

Жена блогера, Юлия, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отпустить ее супруга на лечение в Германию. При этом она сообщила, что потеряла связь с врачами омской клиники, передает агентство Nation News. Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что было принято решение оставить блогера в России, так как перелет может быть рискованным, пишет RT. Но омские врачи все же разрешили вывезти Навального в Германию под личную ответственность родственников.

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