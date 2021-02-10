В «Башне смерти» подтвердили увольнение зам руководителя краевого УЭБиПК Романа Быкова Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю Роман Быков уволился из органов полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления по региону, подтвердив инсайд агентства.

«В связи с выслугой лет и в соответствии с ФЗ № 342 „О службе в органах внутренних дел“ сотрудник [Роман Быков] написал рапорт об увольнении по собственному желанию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сообщалось, что причиной увольнения Быкова из органов внутренних дел якобы стали неудовлетворительные итоги работы управления в 2020 году. Комментируя данную информацию, в пресс-службе ведомства, рекомендовали ознакомиться с информацией о деятельности подразделения на официальном сайте главка.

В разделе «Деятельность» на сайте ГУ МВД России по региону отсутствует отчет руководителя за 2020 год. В подразделе «Результаты оперативно-служебной деятельности» сказано, что в регионе за прошлый год было выявлено 1633 преступления экономической направленности, в 2019-м — 2077 преступлений.