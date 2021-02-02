Источник: новый шеф пермского ГУ МВД поставил «неуд» подчиненным

Источник: руководство не устроили результаты работы УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю за 2020 год Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Нового начальника ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова не устроили итоги работы управления экономической безопасности и противодействия коррупции за 2020 год, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что это привело к уходу с должности заместителя начальника управления Романа Быкова.

«Новый начальник высказал недовольство работой управления за 2020 год. [Начальник управления Александр] Журахов все перевел на своего зама Быкова», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в результате «Быков написал рапорт» и теперь не уволен, но должность свою, якобы, уже не занимает. Также сообщается, что Быков успел проработать в должности непродолжительное время. «Что-то около года. Может, даже меньше», — уточнил инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также пояснить, оценивалась ли Щегловым работа УЭБиПК. На момент публикации ответ не получен.

Щеглов возглавил региональный полицейский главк в конце 2020 года. До этого он был начальником УМВД в Забайкальском крае. Прежний начальник регионального ГУ МВД Михаил Давыдов перевелся в Москву, где занял должность начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ.