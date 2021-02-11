Челябинского бизнесмена обвинили во взятке курганскому чиновнику

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, арест, обвинение, полиция, арестант, заключение под стражу, наручники, задержание
Бизнесмена арестовали по обвинению в даче взятке чиновнику мэрии Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмену из Челябинской области Александру Канину предъявлено обвинение во взятке чиновнику из администрации Кургана. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по региону.

«В отношении фактического руководителя ООО „Южноуральский дорожный сервис“ возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, — ред.)», — говорится в сообщении. Указанное предприятие занимается строительством дорог.

По версии следствия, 4 февраля обвиняемый передал 800 тысяч рублей за общее покровительство деятельности предприятия сотруднику мэрии Кургана, фамилия которого не раскрывается. Чиновник получил эти деньги в своем кабинете, но затем обратился в правоохранительные органы и рассказал им о взятке.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в СУ СК. Адвокат Канина Вадим Грихуцек не стал комментировать ситуацию URA.RU, пока не согласует свою позицию с подзащитным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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