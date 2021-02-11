Челябинского бизнесмена обвинили во взятке курганскому чиновнику

Бизнесмену из Челябинской области Александру Канину предъявлено обвинение во взятке чиновнику из администрации Кургана. По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по региону.
«В отношении фактического руководителя ООО „Южноуральский дорожный сервис“ возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере, — ред.)», — говорится в сообщении. Указанное предприятие занимается строительством дорог.
По версии следствия, 4 февраля обвиняемый передал 800 тысяч рублей за общее покровительство деятельности предприятия сотруднику мэрии Кургана, фамилия которого не раскрывается. Чиновник получил эти деньги в своем кабинете, но затем обратился в правоохранительные органы и рассказал им о взятке.
«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в СУ СК. Адвокат Канина Вадим Грихуцек не стал комментировать ситуацию URA.RU, пока не согласует свою позицию с подзащитным.
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