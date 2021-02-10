В Тюмени ЛДПР устроила демарш на голосовании за кандидата в ЦИК

Лидер фракции ЛДПР Глеб Трубин выступил против инициативы тюменского облизбиркома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фракция ЛДПР в Тюменской областной думе 11 февраля отказалась голосовать за кандидата в ЦИК РФ, предложенного региональным избиркомом. Ранее URA.RU cообщало, что депутатам было предложено поддержать кандидатуру главы Орловского облизбиркома Людмилы Маркиной.

«Никакой альтернативной кандидатуры, хоть как-то связанной с УрФО, предложено не было. Конечно, легко и приятно поддерживать чужие инициативы, не затрачивая на это ни сил, ни времени. Но мы не будем голосовать за это решение», — заявил глава фракции Глеб Трубин.

Руководитель тюменского облизбиркома Игорь Халин признал, что других кандидатур не было. «Решение было принято после консультаций с коллегами из ряда регионов, УрФО, в том числе. Кроме того, я лично знаю Маркину как порядочного высокопрофессионального человека», — отметил он.

Депутат от «Единой России» Фуат Сатфутдинов добавил, что региональные парламенты могут предложить в ЦИК всего пять человек, поэтому от всех регионов выдвинуть по кандидату невозможно. «Это постоянная практика, пять лет назад мы поддержали человека из Красноярского края, и он достойно выполнял свои обязанности», — напонил пардаментарий.

В итоге за Маркину проголосовало 35 человек, один депутат воздержался, против не был никто. Четыре парламентария не стали голосовать в принципе.