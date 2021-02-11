СМИ: боевики готовят теракты на уличных акциях в России

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
В силовых структурах сообщили, что боевики готовят теракты по всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Террористы коалиции исламистских группировок «Хаят Тахрир аш-Шам» (ХТШ — запрещенная в России террористическая организация) готовят боевиков для совершения терактов на массовых уличных акциях в городах РФ. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

«В этих целях лидерами террористических формирований „Джейш Мухаджирин валь Ансар“, „Джамаат Таухид валь Джихад“, „Аджанд аль Кавказ“ и других структурно находящихся в ХТШ ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — рассказал источник РИА «Новости». О каких именно массовых уличных акциях идет речь, собеседник не уточнил.

Незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального проходили 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда его приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». После суда глава штабов Навального Леонид Волков объявил о прекращении митингов до весны, но вскоре анонсировал новую несогласованную акцию 14 февраля. Самого Волкова заочно арестовали за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги, уточняет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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