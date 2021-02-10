Захарова рассказала, кто стоит за протестами в России

Мария Захарова считает, что за акциями в поддержку Алексея Навального стоит Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Акции протеста в России осуществляются под влиянием западных стран. Об этом говорит официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Мы не только видим, мы знаем. Здесь нечего скрывать, придумывать, это просто классическая идет работа», — заявила Захарова в эфире «Эха Москвы». Акция с фонариками, которая планируется 14 февраля, пройдет под влиянием Запада, считает дипломат.

Представитель МИД напомнила, что в России теперь, как и во время протестов на Западе, появляются ленточки и цветочки. Именно так, по словам Захаровой, готовятся к демонстрациям за границей. Захарова подчеркнула, что у РФ имеются доказательства того, что за протестами стоит «западная рука», уточняет «Национальная служба новостей».

Полиция уже пообещала наказывать нарушителей порядка на грядущих несогласованных митингах. Ранее Захарова также заявляла, что сторонников блогера Алексея Навального нужно перестать называть оппозицией, так как на самом деле они — агенты влияния, пишет RT.

Протесты в России начались 23 января после задержания Навального. Граждане вышли на улицы в его поддержку также 31 января и 4 февраля. Левада-Центр заявляет, что о демонстрациях в поддержку блогера осведомлены 80% россиян. Это самый высокий уровень осведомленности за последние несколько лет.

Навального пришлось задержать из-за неоднократного нарушения испытательного срока, на котором он находился после отбывания условного наказания. Из-за нарушений блогеру заменили срок на реальный, он отправлен в тюрьму на 2 года и 8 месяцев.