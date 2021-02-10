Власти ЯНАО вводят новую меру поддержки для бизнеса

Предприниматели на факториях, производящие хлеб, могут получить часть затрат на производство Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Производители хлеба на факториях (специальных торговых и заготовительных пунктах в отдаленных промысловых районах — прим. ред.) теперь могут получить часть средств на оплату коммунальных услуг, закупку муки и зарплату сотрудников. Такая мера поддержки была введена по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«На факториях производство хлеба имеет важнейшее социальное значение — обеспечение продуктом первой необходимости тундрового кочующего населения. При этом производство требует не меньших затрат, чем в населенных пунктах. Понимая важность данного направления, мы проработали вопрос по внесению изменений в региональный закон, чтобы включить в него поддержку выпечки хлеба на факториях», — передает пресс-служба правительства слова заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Александра Земских.

Однако предприниматели на факториях смогут получить такую меру поддержки, если выполнят условие. Хлеб должен продаваться не выше средней цены, установленной в округе.

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