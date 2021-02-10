10 февраля 2021

В Челябинской области массово закрывают ковидные госпитали

© Служба новостей «URA.RU»
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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Сейчас в Челябинской области пустуют порядка 30% мест для пациентов с COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области развернутые в связи с пандемией коронавируса ковидные базы останутся лишь в четырех городах региона. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов.

«Ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы», — цитирует слова главы региона его пресс-служба.

На пике второй волны пандемии в регионе было развернуто более 8,7 тысячи коек для заболевших COVID-19. К 11 февраля их число сократилось до 3,5 тысячи. Заболеваемость среди челябинцев непрерывно снижается уже практически месяц — с более чем 300 до 263 случаев за сутки. Смертность, стабильно державшаяся 15-16 случаях в сутки (при рекорде в 17 умерших), также начала снижаться — до 13-14 человек.

Ранее в регионе увеличили с 50% до 60% заполнение залов при проведении культурных и массовых мероприятий, а также возобновили очный прием граждан в органах власти. Сейчас в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены полноценные массовые мероприятия. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором до 21 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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