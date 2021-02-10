В Челябинской области массово закрывают ковидные госпитали

Сейчас в Челябинской области пустуют порядка 30% мест для пациентов с COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области развернутые в связи с пандемией коронавируса ковидные базы останутся лишь в четырех городах региона. Об этом заявил 11 февраля губернатор Алексей Текслер на встрече с главами муниципалитетов.

«Ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске. Во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы», — цитирует слова главы региона его пресс-служба.

На пике второй волны пандемии в регионе было развернуто более 8,7 тысячи коек для заболевших COVID-19. К 11 февраля их число сократилось до 3,5 тысячи. Заболеваемость среди челябинцев непрерывно снижается уже практически месяц — с более чем 300 до 263 случаев за сутки. Смертность, стабильно державшаяся 15-16 случаях в сутки (при рекорде в 17 умерших), также начала снижаться — до 13-14 человек.

Ранее в регионе увеличили с 50% до 60% заполнение залов при проведении культурных и массовых мероприятий, а также возобновили очный прием граждан в органах власти. Сейчас в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены полноценные массовые мероприятия. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором до 21 февраля.