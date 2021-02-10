Источники: главная пиарщица Свердловской области покидает регион

Эльмира Туканова (на фото слева) считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева (на фото по центру) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Центра развития туризма Свердловской области (структура областного правительства) Эльмира Туканова в ближайшее время покинет занимаемый пост. Об этом сообщили два не связанных между собой источника URA.RU, знакомых с ситуацией.

«Туканова дорабатывает последние дни на посту руководителя областного центра развития туризма. После этого она уезжает из региона», — отметил собеседник. Другой инсайдер агентства уточнил, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры главной пиарщицы региона называют республику Башкортостан.

В беседе с корреспондентом URA.RU Эльмира Туканова не подтвердила и не опровергла данные о скором отъезде. «Я, к сожалению, ничего не могу прокомментировать. Я все еще руководитель центра развития туризма. И завтра буду им», — уточнила она.

Эльмира Туканова считается соратницей свердловского губернатора Евгения Куйвашева — они хорошо знакомы еще по совместной работе в Тюменской области в середине 2000-х. Нынешний мэр Екатеринбурга Алексей Орлов курировал деятельность Центра развития туризма Тукановой, когда занимал пост первого замглавы региона (до 21 декабря 2020 года). Туканова возглавила свердловский центр развития туризма в начале 2013 года.

Ранее уральские СМИ сообщили, что центр развития туризма Свердловской области во время коронавирусного кризиса заключил контракты на 21 млн рублей для презентации туристического потенциала региона. После этого глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев поделился мнением, что работа ведомства Тукановой неэффективна и сомнительные закупки только отрицательно влияют на имидж Среднего Урала. В итоге ЦРТ подал иск к Мальцеву.