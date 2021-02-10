Челябинского силовика задержали за помощь родственнику

Полицейский пытался помочь родственнику избежать наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ФСБ по Челябинской области совместно с представителями управления собственной безопасности ГУ МВД по региону задержали сотрудника полиции Троицка. Полицейский пытался помочь родственнику избежать уголовного наказания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«По данным следствия, в 2020 года подозреваемый, злоупотребив должностными полномочиями, способствовал непривлечению родственника к установленной законом ответственности за реализацию немаркированных табачных и алкогольных изделий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщили агентству в ведомстве.

«Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей и водворен в изолятор временного содержания. В случае установления вины сотрудника ОВД он будет уволен по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — заявили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. В ведомстве добавили, что в отношении его руководителей будут применены меры дисциплинарной ответственности

Накануне ФСБ задержала начальника отдела полиции «Левобережный» подполковника Антона Романова. Он также пытался помочь родственнице избежать наказания.