Глава Перми дал новому заму больше полномочий

Алексей Грибанов уже курировал социальные вопросы в мэрии Перми, будучи замглавы города Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Заместитель главы Перми Алексей Грибанов получил больше полномочий в мэрии после того, как в его подчинение перешел департамент культуры. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал политтехнолог Алексей Чусовитин. Постановление о распределении полномочий между главой и «иными руководителями администрации города Перми» размещено на сайте мэрии.

«Заместитель главы администрации города Перми Грибанов А.А. […] обеспечивает создание и развитие в городе Перми условий для осуществления гражданами и организациями прав в сфере культуры и работы с молодежью», — говорится в документе. Сейчас Грибанов курирует в мэрии социальный блок, куда также входят департаменты образования и социальной политики и комитет по физкультуре и спорту. По словам Чусовитина, таким образом глава Перми вводит новую управленческую стилистику и дает подчиненным больше полномочий.

«Это новая стилистика [управления], когда каждый чиновник на своем месте отвечает за свой блок и, более того, перед общественностью, городом показывает свою работу», — сказал Чусовитин. Политконсультант Людмила Ознобишина в разговоре с агентством предположила, что у покинувшей мэрию Людмилы Гаджиевой и пришедшего на ее место Грибанова, «разное видение задач и структуры управления городом». Именно поэтому, считает она, департамент культуры вновь передан «профильному» заместителю.

Политтехнолог Юрий Исаев в беседе с URA.RU отмечает, что Грибанов уже курировал социальную сферу, будучи заместителем главы города (2012-16 годы). «Ему департаменты культура и комитет по спорту уже подчинялись, так что все объяснимо», — пояснил Исаев.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU пояснили, что департамент культуры ранее уже входил в социальный блок. Затем он был выведен за его рамки, а курировал его лично экс-глава города Дмитрий Самойлов. «Теперь департамент возвращается туда, где, собственно говоря, и был», — заключила начальник информационно-аналитического управления мэрии Наталья Шушпанова. Грибанов был назначен заместителем главы Перми в конце января. До этого он являлся вице-спикером городской думы.