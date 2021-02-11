В Челябинске нашли замену депутату с миллионными долгами

Проблемы коллеги по думе открыли для Михаила Гризодуба карьерные перспективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того, как сорвалось назначение главой комиссии по местному самоуправлению гордумы Челябинска Виталия Родионова, на это место прочат его коллегу Михаила Гризодуба. Об этом сообщили источники URA.RU в думе.

«Очень сомнительно, что Родионов решит свои проблемы с миллионными долгами в ближайшее время. Кроме того, сама их „засветка“ не лучшая рекомендация для повышения. Поэтому сейчас самым вероятным претендентом на пост председателя комиссии по МСУ считается Михаил Гризодуб», — рассказал инсайдер.

Председатель городской думы Андрей Шмидт ограничился комментарием, что в преддверии назначенного на 16 февраля заседания продолжаются консультации о назначении. «Сейчас идут процедуры согласования. На данный момент, комиссией временно руководит Родионов», — пояснил он URA.RU. Получить комментарий Гризодуба в момент подготовки новости получить не удалось.

Перестановки в гордуме Челябинска начались после того, как вице-спикер Дмитрий Тарасов стал замминистра здравоохранения региона. Его преемником на посту вице-спикера думы станет Иван Горнов, который получил все необходимые согласования. Ситуация со вторым постом, который занимал Тарасов, пока остается в «подвешенном» состоянии.