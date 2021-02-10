Карьера челябинского депутата срывается из-за миллионных долгов

От Виталия Родионова ждут, что он решит проблемы с приставами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение нового главы комиссии гордумы Челябинска по местному самоуправлению срывается. Причиной стали миллионные долги ее потенциального руководителя Виталия Родионова, сообщили источники URA.RU в думе.

«Когда Дмитрий Тарасов уходил в правительство, освободились две руководящие должности. Зампредом думы станет Иван Горнов, как и предполагалось. А вот поставить на комиссию Родионова не получилось — судебные приставы ведут сразу несколько производств по взысканию с него крупных задолженностей», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, сейчас повышение депутата в должности поставили на паузу. «16 февраля на сессии гордумы утвердят Горнова вице-спикером на неосвобожденной основе. Вопроса о Родионове в повестке не будет», — добавил инсайдер.

«В декабре депутаты наделили Родионова полномочиями временного главы комиссии. Сейчас он проходит процедуру согласования», — сказал URA.RU спикер гордумы Андрей Шмидт. Сам Родионов не ответил на телефонный звонок.

Перестановки в гордуме Челябинска начались после назначения вице-спикера Дмитрия Тарасова замминистра здравоохранения региона. Тарасов будет отвечать за здравоохранение в Челябинске после того, как летом функции горздрава окончательно перейдут в ведение областного правительства.

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