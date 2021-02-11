У службы доставки еды «Сушкоф» появилось новое блюдо — ролл с семенами конопли. В описании к товару на сайте организации в Екатеринбурге указано, что еда подойдет «для хорошего настроения».
«Это новинка такая с семенами конопли. Они улучшают память, иммунитет и метаболизм, а не то, о чем вы подумали — это именно семена. Они переработаны и обработаны, поэтому вряд ли удастся с ними что-то сделать», — рассказали журналисту URA.RU в сервисе доставки еды. В описании к роллу указано, что семена конопли — это суперфуд, то есть еда растительного происхождения.
Собеседница агентства не уточнила, будет ли необычная новинка в постоянном меню «Сушкоф» или это временная акция. На сайте службы доставки еды ролл с семенами конопли имеет оценки клиентов ниже других новинок: 8,3 баллов при среднем 8,9. Однако это блюдо оценили всего 98 гурманов, когда у других несколько сотен отзывов.
Из растения конопли получают психоактивное вещество — марихуаны, производство, хранение и распространение которой запрещено в России. За нарушение закона предусмотрено уголовное наказание. Однако некоторые российские бизнесмены вкладывают деньги в этот наркотик. Ранее сообщалось, что наркоторговцы вербуют уральских студентов в закладчики по объявлению о работе курьером в ресторанах.
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