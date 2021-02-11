11 февраля 2021

Минстрой РФ изменит систему помощи нуждающимся в жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей долщикам Рощинской, 7. Екатеринбуруг, скачкова ирина, новоселье, улица рощинская7
Получателей жилья за счет федерального бюджета пересчитают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России будет создан единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано помочь в получении крыши над головой. О планах заявили в Минстрое РФ.

«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — рассказали в Минстрое РФ «Известиям».

В данный момент министерство собирает заявки отчеты из регионов о фактически выполненной работе и выделяет средства не адресно, а по общей заявке. Между тем в реестре учтут всех, кто имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. В частности, речь идет о вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и других категориях.

Согласно статистике, сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят примерно четыре миллиона льготников, из них 750 тысяч — по федеральной программе. Чтобы обеспечить их жильем, необходимо порядка 9 трлн рублей. Остальным же придется рассчитывать на поддержку местных властей.

Ранее гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала в России рост цен на жилье. Поэтому, если программу продлевать после 1 июля 2021 года, в нее нужно внести изменения, напоминает Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...