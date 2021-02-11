Минстрой РФ изменит систему помощи нуждающимся в жилье

В России будет создан единый федеральный реестр граждан, которым государство обязано помочь в получении крыши над головой. О планах заявили в Минстрое РФ.
«Реестр позволит оптимально планировать расходы федерального бюджета для каждого льготника. Новый инструмент предотвратит возможные ошибки в заявках и позволит проконтролировать срок и качество исполнения государственных обязательств», — рассказали в Минстрое РФ «Известиям».
В данный момент министерство собирает заявки отчеты из регионов о фактически выполненной работе и выделяет средства не адресно, а по общей заявке. Между тем в реестре учтут всех, кто имеет право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. В частности, речь идет о вынужденных переселенцах, выезжающих из районов Крайнего Севера, инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, ветеранах Великой Отечественной войны и других категориях.
Согласно статистике, сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят примерно четыре миллиона льготников, из них 750 тысяч — по федеральной программе. Чтобы обеспечить их жильем, необходимо порядка 9 трлн рублей. Остальным же придется рассчитывать на поддержку местных властей.
Ранее гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что программа льготной ипотеки под 6,5% спровоцировала в России рост цен на жилье. Поэтому, если программу продлевать после 1 июля 2021 года, в нее нужно внести изменения, напоминает Nation News.
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