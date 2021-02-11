Синоптик предупредил об аномальном похолодании в России

В начале следующей недели в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) придут морозы до -25 градусов по Цельсию. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ночью в понедельник уже будет 18-23 градуса мороза, в ночь на вторник — до 25 градусов мороза. Настоящее похолодание грядет, и отклонение от нормы будет уже на 8-10 градусов», — приводит слова Вильфанда ТАСС. Он отметил, что в выходные температура повысится, и будет до -15 градусов по Цельсию. Однако, подчеркнул синоптик, жители ЦФО почти не ощутят потепления в выходные из-за ветра и влажности.
Ранее Вильфанд предупредил, что в Россию еще могут вернуться морозы, пишет «Утро.ру». Он рассказал, что температурные отклонения до отметки минус семь градусов и ниже считаются опасным явлением. Завлабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что на Урале мартовские температуры будут в пределах нормы, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в