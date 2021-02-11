Экономисты предупредили пенсионеров о последствиях реформы ПФР

Пенсионная реформа, связанная с объединением Пенионного фонда России (ПФР) с другими государственными фондами, не сулит положительных изменений для пенсионеров. Таким мнением в беседе с URA.RU российские экономисты.
«Любая реформа, связанная с сохранением или созданием любой государственной системы там, где она не требуется, неизбежно будет приводить к изменениям к худшему», — сказал преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. Экономист объяснил это тем, что участие государства может привести коррупции.
Доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич отметил, что финансовая модель ПФР на долгосрочном временном интервале показала не очень высокую эффективность. По его мнению, сейчас для россиян ничего не изменится. «Содержательно на выплатах может сказаться, если меняется возраст выхода на пенсию, меняется формула начисления. Этого пока ничего происходить не будет», — объяснил специалист.
Руководитель Пенсионного фонда России Максим Топилин покидает свой пост, передает агентство Nation News. Политолог-экономист Никита Масленников связал его уход с грядущей глобальной оптимизацией ПФР. Его могут объединить с Фондом социального страхования (ФСС). Кандидатами на пост главы новой структуры называют замминистра труда Алексея Скляра, замруководителя Федеральной налоговой службы Светлану Бондарчук, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима, сообщает «Национальная служба новостей».
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