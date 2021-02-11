11 февраля 2021

Аналитики выяснили, кто в России всерьез боится коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Перенесшие коронавирус россияне оценивают опасность инфекции серьезнее чем те, кто не сталкивались с COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Переболевшие коронавирусом россияне, а также те, у кого болели родные, считают опасность инфекции выше, чем те, кто с вирусом пока не сталкивался. Это следует из опроса проведенного сервисом SuperJob.

45% опрошенных считают, что коронавирус — это «скорее тяжелая болезнь с серьезными последствиями». «Чаще об этом говорят те, кто уже перенес коронавирус и у кого болели родные (59%). Среди тех, кто сам не болел, однако наблюдал течение болезни у родственников, в этом убеждены 54% россиян. А вот среди не болевших COVID-19 респондентов такой вариант ответа выбрали только 40%», — пишет РБК, ссылаясь на данные опроса.

Женщины (48%) относятся к опасности коронавируса серьезнее мужчин (43%). Также 28% респондентов считают, что опасность COVID-19 преувеличивают. По мнению этих россиян, от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней умирает не меньшее число людей.

Исследование было проведено в 541 населенном пункте страны. Сервисов были опрошены более трех тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что большинство россиян лояльно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем половина российских работодателей не планирует прививать своих работников от коронавируса, передает телеканал 360. А 70% россиян признались, что пандемия коронавируса и последующий карантин ударили по их карманам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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