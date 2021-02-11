Кремлевский институт раскрыл, как выиграть выборы в Госдуму

Кремлевские политологи раскрыли главный тренд выборов в Госдуму 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Большинство партий на выборах в Госдуму 2021 года будет делать акцент на справедливость и социальную помощь россиянам. Это самая актуальная повестка из-за пандемии коронавируса, рассказали участники круглого стола, организованного по видеосвязи Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), который считают кремлевской «фабрики мысли».

По данным опроса ВЦИОМ, 96% россиян считают заботу о людях и социальную поддержку главными обязанностями государства. Все меньше людей ориентируются на внешнюю политику. «51% говорит, что Россия должна быть великой мировой державой. 41% — что лучше позаботиться о благосостоянии граждан», — говорит представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Политолог Олег Бондаренко считает, что патриотическая повестка «больше не волнует россиян». «Трендом политического сезона будет социальная забота о населении», — уверен он. С ним согласился коллега Дмитрий Гусев. Политолог Михаил Виноградов в качестве примера привел блогера Алексея Навального, чью популярность он объяснил стремлением «соответствовать запросу на справедливость».

Политолог Виктор Потуремский уверен, что главными выгодоприобретателями от изменившихся запросов россиян станут парламентские партии, поскольку их воспринимают как ресурсную политическую силу. «Избиратели все меньше верят обещаниям», — полагает эксперт. Его коллеги Евгений Минченко и Наталья Линдигрин подтверждают этот тезис: жители хотят видеть кандидатов в Госдуму, которые будут решать их проблемы.

Пандемия скорректировала тренды выборов в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако политолог Екатерина Соколова убеждена, что каждая из партий, которые будут участвовать в выборах, имеет потенциальных сторонников. А ее коллега Алексей Чеснаков считает, что несмотря на итоги опроса, тема гордости за страну будут использоваться на выборах-2021.