Коронавирусные ограничения продлили в Курганской области

Курганским пенсионерам продлили режим самоизоляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Режим самоизоляции для жителей Курганской области старше 65 лет, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до конца февраля. Постановление губернатора Вадима Шумкова об этом опубликовано на портале правовой информации.

«Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше с 12 октября 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения», — говорится в документе. Отдельно отмечается, что самоизолироваться можно в том числе в жилых и садовых домах.

Пожилым людям разрешено выходить из дома в следующих случаях:

обращение за медицинской помощью;

следование к месту работы и обратно (за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске или на больничном);

посещение судов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов административной юрисдикции;

поход в ближайший магазин, прогулки с домашними животными.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше действует в Курганской области с 12 октября. В последний раз его продлевали до 11 февраля.

По данным областного оперштаба по борьбе с COVID, на 11 февраля в Курганской области подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 16 346 случаев заболевания COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, от COVID-19 умер 231 житель Курганской области. По данным Росстата, их число значительно выше.