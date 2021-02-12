АПЭК: восемь губернаторов могут уйти в отставку в ближайшее время

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Самая большая вероятной покинуть пост главы региона у Сергей Морозова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восьми российским губернаторам грозит отставка до сентября. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Самая высокая вероятность отставки — выше среднего — у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова», — пишет РБК со ссылкой на данные АПЭК. Уточняется, что глава региона занимает свой пост с 2005 года. Средняя вероятность уйти в отставку у губернатора Томской области Сергея Жвачкина, главы республики Тува Шолбана Кара-оола, губернатора Красноярского края Александра Усса, Валентина Коновалова (Хакасия), Владимира Сипягина из Владимирской области. Несмотря на то, что полномочия глав Тульской, Тверской областей, Чечни и Карачаево-Черкесии заканчиваются в текущем году, вероятность их ухода с поста стремится к нулю.

На губернатора Красноярского края повлиял розлив топлива в Норильске. Авария на ТЭЦ-3 произошла в мае прошлого года, передает агентство Nation News. В результате разлилось дизельное топливо, 15 тысяч тонн попало в водоем. Глава Хакасии потерял доверие граждан. Около 74,8% опрошенных агентством «Визор» считают, что нынешнее руководство республики не сможет в течение ближайших лет добиться изменения ситуации в регионе к лучшему.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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