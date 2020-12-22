В российском регионе назревает отставка губернатора

Около 74,8% опрошенных жителей Хакасии считает, руководство республики не добьется изменений к лучшему в ближайшие годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий глава Хакасии Валентин Коновалов потерял доверие граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством «Визор».

Согласно опросу, запрос на смену главы Хакасии превысил показатель 65%. Около 74,8% опрошенных считают, что нынешнее руководство республики не сможет в течение ближайших 2-3 лет добиться изменения ситуации в регионе к лучшему. Коновалов пришел к власти в 2018 году. В это время он был оппозиционным кандидатом, избравшимся от КПРФ.

Политолог, главный редактор «Агентства информационных новостей» Александр Бортников в беседе с URA.RU рассказал, что недовольство граждан Хакасии Коноваловым связано с тем, что политик не выполнил обещания, которые давал перед избранием.

«От него (Коновалова — прим. ред.) не увидели ни позитивных действий, ни достойных решений. Очень многое было обещано в период предвыборной кампании», — рассказал Бортников. По его словам, Коновалова перестали поддерживать даже те, кто был на его стороне до избрания на пост. Бортников рассказал, что Коновалов обещал уменьшить штат чиновников, однако их число выросло, как и их зарплаты.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Евгений Мамаев в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что Коновалов не открыл крупных предприятий и не привлек в регион налогоплательщиков, как обещал это во время предвыборной кампании. «Мы наблюдаем сокращение доходов бюджета [Хакасии] на 10 млрд рублей, уровень жизни падает. На этом фоне зарплаты и премии чиновников вызывают раздражение», — подчеркнул Мамаев.

Общественный активист, предприниматель Виталий Михалкин поделился с URA.RU мнением, что Коновалова не будут снимать с поста. «Два года он еще доработает, несмотря на недовольство граждан», — уверен Михалин. Активист считает, что против Коновалова выступает около 50% граждан региона, а поддерживают — лишь 20%.