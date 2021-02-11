Экс-главу курганского района заподозрили во взятке

Иван Светличный отрицает обвинения во взятке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении экс-главы Целинного района Курганской области Ивана Светличного возбуждено уголовное дело. Бывшего чиновника подозревают во взятке автомобилем, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурору Целинного района Куртамышским отделом Следственного Комитета России представлены материалы с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Целинного района. Изучив представленные материалы, прокурор признал постановление о возбуждении законным и обоснованным», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно материалам дела, Светличный якобы получил от представителя ООО «Уралкотел» взятку автомобилем Toyota Camry за общее покровительство интересов компании на территории района. Следствие считает, что экс-чиновник таким образом незаконно обогатился на сумму не менее 720 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Эта статья предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Светличный отказался комментировать URA.RU информацию об уголовном деле, но сообщил, что считает доводы следствия надуманными. Экс-директор «Уралкотла» Леонид Бычков заявил URA.RU, что не давал взятку Светличному. «Это какой-то похмельный бред», — прокомментировал он, добавив, что считает уголовное дело местью со стороны местных элит, которых экс-чиновник лишил «левых» доходов.

Об обысках в администрации Целинного района URA.RU сообщало в июне 2020 года. Инсайдеры тогда отмечали, что интерес силовиков может быть вызван машиной, на которой ездил Светличный. Она не была указана в его декларации и якобы принадлежала «Уралкотлу».