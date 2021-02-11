В госпитале Кургана закроют отделение для больных коронавирусом

В Кургане может сократиться количество коек для пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане медики заговорили о закрытии отделения для пациентов с COVID, которое находится в госпитале для ветеранов войн. Об этом URA.RU рассказали источники из медицинской среды.

«Появилась информация, что через неделю-две в Кургане закроют отделение для пациентов с коронавирусом в госпитале для ветеранов войн», — рассказал один из медиков.

Другой источник добавил, что в этой связи медики переживают. Персонал госпиталя второй горбольницы прогнозирует, что число пациентов увеличится. «После закрытия отделения в госпитале для ветеранов всех пациентов повезут во вторую горбольницу. При не снижении общего числа заболевших [ежедневно фиксируется около 90 случаев] больница будет переполнена тяжелыми пациентами. А у нас и так нехватка врачей. Работают два реаниматолога. На дежурство приходится выходить не профильным врачам», — рассказали медики.

Главврач госпиталя для ветеранов войн Вячеслав Байчурин в разговоре с URA.RU отметил, что за комментариями необходимо обращаться в департамент здравоохранения региона. Запрос был направлен в пресс-службу правительства Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что в Курганском госпитале для ветеранов войн, Курганской областной больнице и в 12 центральных районных больницах установлены дополнительные системы подачи кислорода. Развернуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.