Европа готовит новые санкции против России

В Евросоюзе ведут разработку возможных новых санкций против России. Об этом заявил представитель главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.
«Работа над возможными санкциями ЕС против России уже идет», — сказал представитель политика РИА «Новости». Он не раскрыл деталей, отметив, что такая работа является конфиденциальной.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова прекратить отношения с Евросоюзом. Он отметил, что такое решение может быть принято в случае новых санкций, которые ударят по чувствительным секторам российской экономики.
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