Европа готовит новые санкции против России

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Виды Стокгольма. Швеция, флаг евросоюза, европа, стокгольмская ратуша
Представитель Жозепа Борреля отказался раскрыть подробности о новых возможных санкциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе ведут разработку возможных новых санкций против России. Об этом заявил представитель главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

«Работа над возможными санкциями ЕС против России уже идет», — сказал представитель политика РИА «Новости». Он не раскрыл деталей, отметив, что такая работа является конфиденциальной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова прекратить отношения с Евросоюзом. Он отметил, что такое решение может быть принято в случае новых санкций, которые ударят по чувствительным секторам российской экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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