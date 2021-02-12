Европа готовит новые санкции против России

Представитель Жозепа Борреля отказался раскрыть подробности о новых возможных санкциях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Евросоюзе ведут разработку возможных новых санкций против России. Об этом заявил представитель главы ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

«Работа над возможными санкциями ЕС против России уже идет», — сказал представитель политика РИА «Новости». Он не раскрыл деталей, отметив, что такая работа является конфиденциальной.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова прекратить отношения с Евросоюзом. Он отметил, что такое решение может быть принято в случае новых санкций, которые ударят по чувствительным секторам российской экономики.