Свердловские власти боятся взлома своих сайтов из-за Навального

Хакеры регулярно атакуют органы власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне очередной акции, объявленной штабом Навального, свердловские правоохранители опасаются попытки взлома сайтов органов власти. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, такую возможность всерьез рассматривают сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД Свердловской области.

«С такой ситуацией недавно столкнулся екатеринбургский „4 канал“: при открытии главной страницы сайта посетителей перебрасывало на расследование [Алексея] Навального про отель в Геленджике», — рассказал собеседник агентства. По его словам, борцы с экстремизмом опасаются, что аналогичным образом могут поступить с сайтами органов власти, приурочив взлом к предстоящей акции.

Директор ООО «Веб-Отдел» (предприятие разрабатывало портал мэрии Екатеринбурга екатеринбург.рф и портал областного правительства све.рф) Сергей Лямин подтвердил, что его сотрудникам регулярно приходится сталкиваться с атаками хакеров на административные веб-ресурсы. «Порой, найденные уязвимости могут быть реализованы не сразу, а откладываются до 0-day (zero day), когда будут востребованы хакерами или куплены заказчиком. Если не проводится профилактика, и не сопровождается опытными специалистами, подобные атаки могут нанести значительный ущерб», — рассказал Сергей Лямин. По его словам, различные атаки на властные сайты могут совпадать с публичными акциями, что уже не раз происходило.

«Свердловский гарнизон полиции будет во время акции работать в штатном режиме, ровно до того момента, если случится что-то криминальное. Тогда реагирование будет осуществляться незамедлительно в установленном порядке», — прокомментировал информации начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что каких-то особых инструкций по борьбе с возможными провокациями полицейские не получали. Однако, другой источник в правоохранительных органах говорит, что подразделение К (занимается преступлениями в сфере информационных технологий) будет готово зафиксировать нарушения и найти возможных виновников.

Как сообщало URA.RU, штаб Навального анонсировал в уикенд флешмоб, в ходе которого участники должны выйти во двор и зажечь фонарики. Власти опасаются дополнительных провокаций.