Из-за Навального хакеры взломали сайт телеканала Екатеринбурга

В последние дни сайт приобрел популярность из-за розыгрыша квартиры в рамках празднования юбилея телеканала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сайт «Четвертого канала» — официального городского канала Екатеринбурга — взломали хакеры. При открытии главной страницы сайта посетителей перебрасывало на расследование блогера Алексея Навального про отель, бенефициаром которого является бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом URA.RU сообщила управляющая «Четверки» Элеонора Расулова.

«Мы обнаружили проблему вчера около полуночи. Вместо того, чтобы зайти на сайт „Четвертого канала“, посетителей перебрасывало на сайт Навального, где размещен фильм. Технические специалисты всю ночь занимались вопросом и к утру сайт начал работать в штатном режиме. Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждем результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», — отметила управляющая.

По ее словам, в последние дни сайт приобрел популярность из-за розыгрыша квартиры в рамках празднования юбилея телеканала. «Регистрация проходит именно на сайте. Кто-то воспользовался популярностью нашей акции», — уточнила Расулова. В 2021 году телеканал отмечает свой 30-летний юбилей. В честь праздника компания планирует ежедневно дарить горожанам призы. 30 апреля будет разыграна квартира-студия в строящемся доме.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Из-за пересмотра дела в России вторую неделю проходят несанкционированные акции протеста. Поводом для организации митингов по всей стране считают также расследование об отеле в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что является собственником комплекса строений, показанного в фильме.