В Кремле назвали условие для повышения уровня жизни россиян

Дмитрий Песков рассказал, что в 2021 году уровень жизни россиян падает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы повысить уровень жизни россиян, власти РФ должны минимизировать последствия мирового экономического кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент неоднократно говорил, что главная задача — это купирование негативных последствий кризисных мировых явлений», — цитирует «Интерфакс» Пескова. По его словам, эти последствия ведут к снижению уровня жизни россиян.

Песков подчеркнул, что проблема падения уровня жизни в 2021 году в РФ усугубляется по сравнению с 2020 годом. Представитель президента заявил, что власти РФ ведут работу в этом направлении.

Первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников ранее рассказал, что уровень жизни россиян повысится, если будет отменен налог на добавленную стоимость. Депутат уверен, что эту проблему нужно решить как можно быстрее. Почти треть россиян считают, что их уровень жизни повысится, если они смогут накопить к пенсии от 20 до 50 миллионов рублей, передает «Национальная служба новостей».