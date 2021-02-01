В Госдуме раскрыли, какая мера улучшит жизнь россиян

НДС предложили заменить другим налогом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России стоит отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников в беседе с URA.RU отметил, что такая мера поможет улучшить финансовое положение граждан.

«Я вообще за отмену налога на добавленную стоимость, потому, что он квазиналог. На сегодняшний день сложилась странная ситуация. Бедное население кредитует всю производственную цепочку, тем более по повышенной ставке НДС», — сказал Калашников. Он объяснил, что из-за этого налога из оборота изымается огромное количество средств и происходит серьезная наценка на все товары. По словам депутата, отмена НДС самая неотложная мера на сегодняшний день.

Кандидат экономических наук Валерий Сенков отметил, что отмена этого налога обсуждается уже более шести лет, но на сегодняшний день не стоит ожидать, что это случится. «Сейчас НДС является одним из ключевых налогов. Его научились администрировать. Взимаемость этого налога находится на уровне 99%, то есть процент уклонения очень низкий», — объяснил специалист.

Экономист подчеркнул, что применение налога с продаж действительно бы упростило взимаемость. При этом НДС существует в странах евросоюза и других экономических партнеров России, его отмена усложнила бы работу с точки зрения внешнеэкономических товарных отношений. «В моем понимании на ближайшей перспективе вопрос отмены НДС и заменой налогом с продаж не стоит», — заключил Сенков.

В третьем квартале 2020 года число бедных россиян увеличилось на 1,2 миллиона человек по отношению к аналогичному периоду 2019 года, передает «Национальная служба новостей». В качестве причин своей бедности россияне чаще всего называют низкие зарплаты, рост цен и тарифов, выход на пенсию и безработицу.