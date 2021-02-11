Сын бывшего вице-мэра Перми получит еще одну должность

Директор ООО «Орсо групп» Михаил Бесфамильный сам предложил свою кандидатуру Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сын бывшего вице-мэра Перми, депутат городской думы Михаил Бесфамильный станет заместителем председателя комитета по строительству при региональной торгово-промышленной палате (ТПП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал президент ТПП Олег Жданов.

«Михаил Александрович [Бесфамильный] сам предложил свою кандидатуру. Он является не только депутатом гордумы, но и генеральным директором крупной строительной компании» — сказал URA.RU Жданов. Собеседник уточнил, что опыт нового зама может пригодиться в ТПП.

Михаил Бесфамильный подтвердил URA.RU информацию. «Я действительно сам предложил свою кандидатуру», — заявил он. «Хочется, чтобы комитет по строительству при торгово-промышленной палате стал площадкой для диалога между властями и застройщиками. Чтобы мы могли совместно искать оптимальные выходы из ситуаций, возникающих в бизнесе. Сейчас этот диалог только налаживается», — дополнил Бесфамильный.

Главой комитета станет бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Анатолий Маховиков. В комитет войдут представители строительного бизнеса Прикамья. Полный состав комитета и главные направления деятельности пока не утверждены. Скорее всего, это произойдет на мартовском заседании правления пермской торгово-промышленной палаты.