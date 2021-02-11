Над главой курганского департамента нависла угроза отставки

В Кургане заговорили об отставке директора департамента госрегулирования цен и тарифов Ирины Гагариной (в центре) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель департамента госрегулирования цен и тарифов Ирина Гагарина собирается увольняться. Об угрозе отставки высокопоставленной чиновницы URA.RU сообщили сразу несколько инсайдеров знакомых с ситуацией.

«Появились сведения, что Ирина Владимировна написала заявление на увольнение. Собираются также уходить с постов оба ее заместителя, которые пришли вместе с ней из областного УФАС», — рассказал источник из числа предпринимателей.

Другой осведомитель информацию подтвердил. При этом добавил, что контракт между правительством и Гагариной заключен до 1 марта. «Вероятнее всего она отказалась от продления контракта. Сегодня говорят, ее уже нет на работе», — пояснил источник.

В приемной департамента URA.RU ответили, что Гагарина находится в отпуске. Об увольнении сведений у секретаря нет. При этом соединить с заместителями в приемной не смогли, уточнив, что их нет на месте.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что прокуратура потребовала от департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области пересчитать для жителей региона тариф на вывоз мусора. При установлении на 2021 год ООО «Чистый город» тарифа на оказание услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами региональным департаментом были не исключены необоснованные расходы регоператора, связанные с завышением в 2020 году планируемых расходов.