В РФ смогут создать одну вакцину от всех штаммов коронавируса

Работники Центра имени Гамалеи создали технологию, позволяющую изобрести вакцину от разных штаммов коронавируса одновременно. Об этом сообщил директор организации Александр Гинцбург.
«Мы разработали технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса», — рассказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается, что вакцина может быть эффективна против многих вариантов коронавируса.
Гинцбург подчеркнул, что благодаря этому препарату люди смогут обрести защиту от всех штаммов COVID-19, которые могут встретиться в окружающей среде. В состав вакцины будут входить антигены от пяти вариантов вируса.
Ранее российские вирусологи заявили, что при нормальных темпах вакцинации от коронавируса россияне смогут отказаться от ношения медицинских масок к весне. Доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал ситуацию с коронавирусом в РФ неплохой. Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что в российские регионы доставлено более 4 млн доз вакцин от коронавируса, передает RT.
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