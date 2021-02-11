11 февраля 2021

Свердловский губернатор отказался от отмены важного ограничения

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Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев считает, что маски отменять рано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не поддержал идею главы Удмуртии Александра Бречалова об отмене масок. Об этом он написал в своем Instagram.

Евгений Куйвашев напомнил, что масочный режим как мера борьбы с распространением коронавируса был введен по решению руководства Роспотребнадзора. «Я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус предается в основном воздушно-капельным путем», — подчеркнул глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что в Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. «Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов во «ВКонтакте».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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