Свердловский губернатор отказался от отмены важного ограничения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не поддержал идею главы Удмуртии Александра Бречалова об отмене масок. Об этом он написал в своем Instagram.
Евгений Куйвашев напомнил, что масочный режим как мера борьбы с распространением коронавируса был введен по решению руководства Роспотребнадзора. «Я бы не относился столь пренебрежительно к маскам. В любом случае это барьер, ведь коронавирус предается в основном воздушно-капельным путем», — подчеркнул глава региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Удмуртии масочный режим будет носить рекомендательный характер. «Мы считаем, что ряд ограничений мы уже можем снять или ослабить. Первое и, наверное, самое главное. Начиная с пятницы, 12 февраля, масочный режим будет носить рекомендательный характер», — написал глава Удмуртии Александр Бречалов во «ВКонтакте».
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