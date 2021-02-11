Источник: мэр Екатеринбурга защитился от прослушки

Изменения заметили после ремонта в кабинете Алексея Орлова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кабинет новоизбранного главы Екатеринбурга Алексея Орлова защитили от прослушки, сообщил источник URA.RU в городской администрации. По словам собеседника агентства, после ремонта в помещении на окнах появилась матовая пленка, которая снижает видимость с улицы и блокирует возможность снять со стекол звуковой сигнал.

«При [экс-мэре Александре] Высокинском такой пленки в кабинете главы не было. Для безопасности Орлову ее наклеили. Аналогичные меры предосторожности действуют, например, в [свердловском] главке МВД и УМВД по Екатеринбургу», — рассказал инсайдер. Еще один источник URA.RU в мэрии отметил, что в кабинете у Высокинского «стояла шумовая помеха, которая включалась на некоторых переговорах». В пресс-службе горадминистрации воздержались от комментариев по теме.

Другой источник URA.RU — в силовой среде — отметил, что такие пленки действительно используют представители некоторых ведомств. «Любая прослушка сквозь окна — это детектирование звуковых вибраций со стекла. Теоретически зеркальная пленка может спасти, но не на 100%, потому что звуковая волна имеет физическую природу и отражается на стекле. Жалюзи спасут. Но тоже не на 100%», — поделился он.

Еще один силовик на условиях анонимности уточнил, что полицейское начальство использует экранирующие пленки на окнах, которые отражают радио-сигнал. Впрочем, третий источник заявил, что никакие пленки не могут использоваться для защиты от прослушки. «Это глупость, потому что есть специальные механические датчики, которые создают помехи и мешают снимать резонанс со стекла. Пленка от этого не спасает», — сказал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало о похожих изменениях в приемной Орлова. По информации URA.RU, градоначальник распорядился заменить обычные стекла на дверях в его приемной на матовые — чтобы посторонние не могли видеть, кто ожидает встречи с ним.

Источники URA.RU говорят, что такие же пленки, как в кабинете у Орлова, используют начальники МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее Алексей Орлов попросил заменить обычные стекла в его приемной на матовые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU