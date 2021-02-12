Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли суд над блогером Алексеем Навальным, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.
Заседание суда над Навальным возобновлено 12 февраля. Первый раз дело о клевете Навального рассматривалось в начале февраля. Поводом послужил комментарий Навального к ролику о поправках в конституцию. Блогер назвал Артеменко «продажным холуем». Пользователи Twitter спорят, соответствует ли суд закону РФ.
Некоторые пользователи назвали происходящее в зале суда абсурдом.
Другие подчеркнули, что суд над Навальным идет по законам России. Они считают, что за каждым преступлением должно следовать наказание.
Некоторые не верят в то, что ветеран, на которого клеветал Навальный, настоящий.
Пользователи поспорили, насколько тактично ведет себя сам Навальный в суде.
Некоторые пошутили о названии суда, в котором ведется процесс с участием ветерана Великой Отечественной войны.
Навальный во время процесса неоднократно перебивал судью. Также он грозился удалить судью из зала.
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