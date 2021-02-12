Пользователи соцсетей поспорили из-за суда над Навальным. «Встать, абсурд идет!»

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Заседание суда над Алексеем Навальным возобновили 12 февраля Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Пользователи социальных сетей неоднозначно восприняли суд над блогером Алексеем Навальным, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Соответствующие реакции они выложили в своих twitter-аккаунтах.

Заседание суда над Навальным возобновлено 12 февраля. Первый раз дело о клевете Навального рассматривалось в начале февраля. Поводом послужил комментарий Навального к ролику о поправках в конституцию. Блогер назвал Артеменко «продажным холуем». Пользователи Twitter спорят, соответствует ли суд закону РФ.

Некоторые пользователи назвали происходящее в зале суда абсурдом.

Фото: Twitter

Другие подчеркнули, что суд над Навальным идет по законам России. Они считают, что за каждым преступлением должно следовать наказание.

Фото: Twitter

Некоторые не верят в то, что ветеран, на которого клеветал Навальный, настоящий.

Фото: Twitter

Пользователи поспорили, насколько тактично ведет себя сам Навальный в суде.

Фото: Twitter

Некоторые пошутили о названии суда, в котором ведется процесс с участием ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: Twitter

Навальный во время процесса неоднократно перебивал судью. Также он грозился удалить судью из зала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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