В Москве возобновился суд над Навальным

Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу о клевете, в котором участвует Алексей Навальный. Его завели в зал суда.

«Навального завели в зал суда. Судья объявила, что заседание возобновлено», — пишет РИА «Новости».

Через несколько минут после начала заседания Навальному и его адвокату Ольге Михайловой было сделано замечание за нарушение регламента. Навальный и его защита, в свою очередь, требуют отвода судьи. Ветеран Игнат Артеменко, чьи представители подали иск на Навального, не будет принимать участие в заседании. Он предоставил показания в письменном виде.

Навального обвиняют в клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Ветеран снимался в ролике о поправках в Конституцию РФ, всех участников которого Навальный назвал «продажными холуями». Первое заседание состоялось в начале февраля, где внук Артеменко заявил, что ни он, ни его дед не писали заявлений на Навального Позднее заседание перенесли на 12 февраля.