Навальный пригрозил удалить судью из зала

Алексей Навальный получил замечание в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный пригрозил судье Вере Акимовой удалением из зала заседаний. Об этом он заявил во время процесса в Бабушкинском суде Москвы.

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда» — сказал Навальный. После этого он получил свое пятое замечание, пишет Life в своем telegram- канале.

В Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу о клевете, в котором участвует Навальный. Защита блогера потребовала отвода судьи, после часа размышлений Акимова отклонила ходатайство. Уголовное дело возбудили 15 июня 2020 года, пишет RT. Поводом послужило высказывание Навального о об участниках ролика в поддержку поправок в Конституцию, в котором снимался ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Он отказался участвовать в судебном процессе.