Навальный пригрозил удалить судью из зала

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный получил замечание в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный пригрозил судье Вере Акимовой удалением из зала заседаний. Об этом он заявил во время процесса в Бабушкинском суде Москвы.

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда» — сказал Навальный. После этого он получил свое пятое замечание, пишет Life в своем telegram- канале.

В Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу о клевете, в котором участвует Навальный. Защита блогера потребовала отвода судьи, после часа размышлений Акимова отклонила ходатайство. Уголовное дело возбудили 15 июня 2020 года, пишет RT. Поводом послужило высказывание Навального о об участниках ролика в поддержку поправок в Конституцию, в котором снимался ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Он отказался участвовать в судебном процессе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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