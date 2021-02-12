Вирусологи: кому придется прививаться от коронавируса повторно

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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Николай Малышев напомнил, что заболевшим людям не стоит проходить вакцинацию, пока не пройдет двух недель с момента выздоровления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Если перерыв между дозами вакцины от коронавируса будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.

«Если человек после первой дозы вакцины, например, заболеет и будет болеть слишком долго, то может понадобиться проходить вакцинацию заново», — уверен Малышев. По его словам, перед повторным прохождением вакцинации нужно проконсультироваться с врачом. Он определит, нужно ли снова ставить первую дозу вакцины.

Малышев напомнил, что заболевшим людям не стоит проходить вакцинацию. «Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — уверен он.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в разговоре с URA.RU также посоветовал не вакцинироваться на фоне заболевания, но отметил, что есть исключения. «Если больной человек начал вакцинацию, то у него все равно сформируется иммунитет к коронавирусу», — заявил Чумаков. При этом врач уточнил, что необходимо поставить обе дозы вакцины.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что иммунитет к коронавирусу со временем может ослабевать. Врач посоветовал проходить вакцинацию даже тем, кто переболел.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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