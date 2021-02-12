Вирусологи: кому придется прививаться от коронавируса повторно

Если перерыв между дозами вакцины от коронавируса будет слишком большой, человеку придется проходить вакцинацию заново. Об этом в беседе с URA.RU рассказал бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.
«Если человек после первой дозы вакцины, например, заболеет и будет болеть слишком долго, то может понадобиться проходить вакцинацию заново», — уверен Малышев. По его словам, перед повторным прохождением вакцинации нужно проконсультироваться с врачом. Он определит, нужно ли снова ставить первую дозу вакцины.
Малышев напомнил, что заболевшим людям не стоит проходить вакцинацию. «Вторую дозу можно ставить только спустя две недели после выздоровления», — уверен он.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков в разговоре с URA.RU также посоветовал не вакцинироваться на фоне заболевания, но отметил, что есть исключения. «Если больной человек начал вакцинацию, то у него все равно сформируется иммунитет к коронавирусу», — заявил Чумаков. При этом врач уточнил, что необходимо поставить обе дозы вакцины.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что иммунитет к коронавирусу со временем может ослабевать. Врач посоветовал проходить вакцинацию даже тем, кто переболел.
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