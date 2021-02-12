Владимир Шаманов (на фото) поздравил Алексея Орлова с избранием на должность Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-главнокомандующий Воздушно десантными войсками (2009—2016 гг.), депутат Госдумы Владимир Шаманов поздравил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с избранием на должность. Это произошло на торжественном приеме в горадминистрации, посвященном 32-летию вывода советских войск из Афганистана (отмечается 15 февраля), сообщает пресс-служба мэрии.

«Друзья, товарищи, братья! От себя лично и от всех вас хочу поздравить Алексея Орлова с избранием на должность Главы Екатеринбурга. Как человек, возглавлявший регион (Ульяновскую область), как депутат высшего представительного органа страны я знаю, какая это тяжелая и ответственная ноша», — сказал Шаманов. До 2021 года генерал-полковник в подобных церемониях в Екатеринбурге не участвовал.

Помимо Шаманова, на приеме присутствовали и другие Герои России — участники боевых действий, а также митрополит Евгений, спикер думы Игорь Володин и его заместитель Виктор Тестов, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, владелец «Сима-Ленда», меценат Андрей Симановский. «32 года назад последние советские солдаты покинули территорию Афганистана, а 242 наших земляка, честно выполнив свой долг, не вернулись к своим матерям, женам, детям. События тридцатилетней давности стали частью истории для всего общества, для всей страны. Это история людей, оставшихся в горах Афганистана, и тех, кто вернулся домой. Вы — наша гордость! Низкий вам поклон за все, что вы сделали и делаете», — сказал Орлов.

Владимир Шаманов (второй справа) крайне редко приезжает в Екатеринбург Фото: читатель URA.RU