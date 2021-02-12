В Общественной палате РФ объяснили поведение Навального в суде

Обвиненный в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко блогер Алексей Навальный перебивает судью на заседании из-за стресса, испытанного после приезда в Россию. Об этом в беседе с URA.RU рассказал президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец», член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин. Из-за процесса Навальный может потерять сторонников.
Аничкин предположил, что поведение Навального в суде может быть связано со стрессом, который он испытал в связи с происходящими событиями. «Он не ожидал, что ему заменят меру пресечения [с условного срока на реальный]», — отметил собеседник агентства. Аничкин отметил, что те люди, кто симпатизировал Навальному до дела о клевете, перестанут его поддерживать.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в разговоре с URA.RU выразил мнение, что причиной поведения Навального в суде стало повышенное внимание журналистов. Член ОП считает, что из-за этого дела от Навального отвернется большинство сторонников.
«У Навального может стать меньше сторонников среди старшего поколения», — рассказал Холодов. По его словам, эта категория россиян более чувствительно относится к оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны.
12 февраля в Бабушкинском суде Москвы возобновилось заседание по делу Навального о клевете. Поводом для заведения дела стало высказывание Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер назвал его «продажным холуем», посмотрев ролик, в котором Артеменко поддерживал поправки в конституцию РФ.
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