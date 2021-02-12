Из ЯНАО в Москву опаздывают поезда из-за аварии в центре России

Вагоны сошли с рельсов Нижегородской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу три пассажирских состава «Новый Уренгой (ЯНАО)-Москва» задерживаются из-за аварии в Нижегородской области, в результате которой сошли с рельсов восемь вагонов. Пассажирам предлагают переждать устранения аварии в залах ожидания повышенной комфортности и комнатах отдыха.

«Ожидаются задержки поездов №12 Москва — Новый Уренгой, №11 Новый Уренгой — Москва, №92 Москва — Северобайкальск, №109 Новый Уренгой — Москва», — сообщается на сайте Горьковской железной дороги. В пресс-службе РЖД добавляют, что пассажиры задержанных поездов могут бесплатно воспользоваться залами ожидания повышенной комфортности, комнатами отдыха, комнатами матери и ребенка, а также камерами хранения.

«При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов», — подчеркивают в РЖД.

Авария со сходом вагонов произошла в Нижегородской области в пятницу вечером. Автомобиль Land Rover врезался в хвост грузового состава, перевернулись грузовые вагоны, повредив пути и опору контактной сети. На путях проводятся восстановительные работы. Задержка поездов происходит от одного до пяти часов.