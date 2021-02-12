12 февраля 2021

Опрос: россияне теряют интерес к Дню святого Валентина

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Мода. Сезон весна-лето 2016. Екатеринбург, воздушные шары, день святого валентина, романтика, день влюбленных
Праздновать День святого Валентина в этом году планирует каждый восьмой россиянин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Праздновать День всех влюбленных в 2021 году собираются только 13% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«В этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян <…>. Это меньше, чем когда-либо за последние 14 лет», — пишут «Известия» (опрос был проведен по заказу этой газеты). Интерес к празднику снижается и с возрастом. Если из молодых людей до 24 лет отмечать планируют 19%, то из респондентов старше 45 лет — лишь 8%.

Из профессий самыми романтичными оказались бармены (33%), аутсайдерами оказались сисадмины и водители (по 5%). Продажи валентинок 1—10 февраля упали на 18%, продолжает издание. Букет цветов своей спутнице планируют подарить 53% россиян до 24 лет и 31% мужчин старше 45 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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