Опрос: россияне теряют интерес к Дню святого Валентина

Праздновать День всех влюбленных в 2021 году собираются только 13% россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
«В этом году праздновать День святого Валентина собираются лишь 13% россиян <…>. Это меньше, чем когда-либо за последние 14 лет», — пишут «Известия» (опрос был проведен по заказу этой газеты). Интерес к празднику снижается и с возрастом. Если из молодых людей до 24 лет отмечать планируют 19%, то из респондентов старше 45 лет — лишь 8%.
Из профессий самыми романтичными оказались бармены (33%), аутсайдерами оказались сисадмины и водители (по 5%). Продажи валентинок 1—10 февраля упали на 18%, продолжает издание. Букет цветов своей спутнице планируют подарить 53% россиян до 24 лет и 31% мужчин старше 45 лет.
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