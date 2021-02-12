12 февраля 2021

Стилист Зверев пожаловался Прилепину на пустующие ДК в регионах. «Какая там культура?»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоумен и парикмахер Сергей Зверев в Тверском районном суде г. Москвы. Москва, зверев сергей
Сергей Зверев заговорил о культуре в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Стилист Сергей Зверев пожаловался на недофинансирование культуры в регионах. Его в этом вопросе поддержал писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин.

На встрече с деятелями культуры в московском кинотеатре «Октябрь» Зверев, который собирается участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021 года, заявил, что в регионах дворцы культуры стоят заброшенными, а оснащение связью оставляет желать лучшего. «Если нет связи — какая там может быть культура? У меня душа болит за тех, у кого вообще ничего нет. Там, где люстры Swarovski и хорошие артисты приезжают, я радуюсь. Но тем, у кого ничего нет, надо помочь!» — приводит слова стилиста «Коммерсант».

Слова шоумена нашли поддержку у Прилепина. «Нужны не такие большие деньги, чтобы провести интернет в 99% деревушек или поставить дворцы пионеров, чтобы условные рэп-музыканты могли иметь свою простейшую студию и записывать песни», — заявил писатель.

На встрече деятели культуры выразили недовольство тем, что «дети матерятся, сидят в TikTok, слушают Билли Айлиш и музыку группировки „Ленинград“». «Героями у детей должен быть не Человек-паук, а Илья Муромец», — заявил музыкант Алексей Поддубный.

Вопросы культуры будут обсуждать уже в рамках новой партии, созданной на базе партий «Справедливой России». Помимо эсеров в нее войдут члены партий «За правду» и «Патриоты России» Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Манифест об объединении партий был подписан 28 января в Москве, а первый съезд состоится 22 февраля.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...