Стилист Сергей Зверев пожаловался на недофинансирование культуры в регионах. Его в этом вопросе поддержал писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин.
На встрече с деятелями культуры в московском кинотеатре «Октябрь» Зверев, который собирается участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021 года, заявил, что в регионах дворцы культуры стоят заброшенными, а оснащение связью оставляет желать лучшего. «Если нет связи — какая там может быть культура? У меня душа болит за тех, у кого вообще ничего нет. Там, где люстры Swarovski и хорошие артисты приезжают, я радуюсь. Но тем, у кого ничего нет, надо помочь!» — приводит слова стилиста «
Слова шоумена нашли поддержку у Прилепина. «Нужны не такие большие деньги, чтобы провести интернет в 99% деревушек или поставить дворцы пионеров, чтобы условные рэп-музыканты могли иметь свою простейшую студию и записывать песни», — заявил писатель.
На встрече деятели культуры выразили недовольство тем, что «дети матерятся, сидят в TikTok, слушают Билли Айлиш и музыку группировки „Ленинград“». «Героями у детей должен быть не Человек-паук, а Илья Муромец», — заявил музыкант Алексей Поддубный.
Вопросы культуры будут обсуждать уже в рамках новой партии, созданной на базе партий «Справедливой России». Помимо эсеров в нее войдут члены партий «За правду» и «Патриоты России» Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Манифест об объединении партий был подписан 28 января в Москве, а первый съезд состоится 22 февраля.
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