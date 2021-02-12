12 февраля 2021

Долги россиян за отопление превысили 209 млрд рублей. «У населения сократились доходы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, холод на улице, отопительный сезон, батарея отопления, мороз
Россияне накопили долги за теплоснабжение Фото: depositphotos.com

В период пандемии россияне стали гораздо хуже оплачивать счета за отопление. В итоге отрасль за 2020 год недосчиталась 15,5 млрд рублей, а суммарно долги превысили 209 млрд рублей.

В «Совете производителей энергии» (СПЭ) «Коммерсанту» рассказали, что у населения, бюджетных организаций и предприятия ЖКХ в целом за период пандемии накопилась неоплаченная задолженность. «Энергокомпании закрывали офисы и перевели платежи в онлайн, что стало препятствием для некоторых категорий граждан. Кроме того, у населения сократились доходы, некоторые вовсе теряли работу», — назвал причины долгов аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Денис Красновский.

Аналитик отметил, что долги увеличились и за счет того, что в апреле правительство ввело мораторий на начисление штрафов за просрочку платежей за коммунальные услуги. Запрет действовал до конца 2020 года. «Отрасль теплоснабжения недофинансирована, поэтому любая недополученная копейка критична для сектора», — подчеркивает Красновский. Он отметил, что в рамках существующей практики сдерживания тарифов тарифные источники не всегда покрывают даже текущие платежи теплоснабжающих предприятий, уже не говоря о ремонтах и модернизации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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