12 февраля 2021

Жириновский рассказал о тайной задаче Явлинского. Это уже сказалось на Навальном

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Григорий Явлинский разваливает демократические силы в России, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский занимается расколом прозападной оппозиции в России. Это является его прямой задачей. С таким мнением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее Явлинский опубликовал на своем сайте статью «Без путинизма и популизма». В ней он раскритиковал действия Алексея Навального. После выхода материала на Явлинского обрушилась волна критики, в том числе от его однопартийцев.

«Гриша все-таки молодец. Уже 30 лет работает как специалист по ломке демократических сил России. Он все время делает так, что прозападные демократы не могут объединиться в одну большую партию. Это — его главная задача и цель. Сорвать любое объединение прозападных сил», — написал Жириновский в telegram-канале.

Задача раскалывать либеральную оппозицию для Явлинского важнее, чем результаты, которые его партия показывает на выборах, добавил Жириновский. Так, по мнению главы ЛПДР, с целью помешать объединению демократов, Явлинский когда-то заставил уйти из «Яблока» Навального, а также не дал образоваться нескольким продемократическим коалициям в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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