Глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский занимается расколом прозападной оппозиции в России. Это является его прямой задачей. С таким мнением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее Явлинский опубликовал на своем сайте статью «Без путинизма и популизма». В ней он раскритиковал действия Алексея Навального. После выхода материала на Явлинского обрушилась волна критики, в том числе от его однопартийцев.
«Гриша все-таки молодец. Уже 30 лет работает как специалист по ломке демократических сил России. Он все время делает так, что прозападные демократы не могут объединиться в одну большую партию. Это — его главная задача и цель. Сорвать любое объединение прозападных сил», — написал Жириновский в telegram-канале.
Задача раскалывать либеральную оппозицию для Явлинского важнее, чем результаты, которые его партия показывает на выборах, добавил Жириновский. Так, по мнению главы ЛПДР, с целью помешать объединению демократов, Явлинский когда-то заставил уйти из «Яблока» Навального, а также не дал образоваться нескольким продемократическим коалициям в РФ.
Подписывайтесь на URA.RU в